Coronavirus : Weil schlägt Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten vor

Berlin/Hannover Wie umgehen mit der Pandemie über die Feiertage? Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil schlägt nun erneut eine Kontaktpause über Neujahr vor.

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil will in der nächsten Bund-Länder-Runde über Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte in der Zeit nach Weihnachten sprechen. In einem Interview der Zeitung „Die Welt“ erneuerte er seinen Vorschlag einer Kontaktpause über Neujahr.