Soziales : Weißer Ring: Staatliche Hilfe für Gewaltopfer kommt nicht an

Weißer Ring: Staatliche Hilfe für Gewaltopfer kommt nicht an

Jörg Ziercke, Bundesvorsitzender des Weißen Rings, kritisiert die bürokratischen Hürden für Gewaltopfer in Deutschland. Foto: Christoph Soeder/WEISSER RING e. V./obs

Mainz Der Staat hält nach Ansicht des Weißen Rings sein mit dem Opferentschädigungsrecht gegebenes Hilfsversprechen nicht. Zu wenig Anträge würden genehmigt - aber auch wenige gestellt.

Gewaltopfer bekommen nach Einschätzung des Weißen Rings viel zu selten die gesetzlich verankerte Hilfe vom Staat. „Die Bürokratie lässt Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, immer öfter hilflos zurück“, teilte der Bundesvorsitzende der Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ehemalige Präsident des Bundeskriminalamts, Jörg Ziercke, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit.