Marathon-Koalitionsausschuss Weiter keine Einigung im Koalitions-Streit

Unionsfraktionschef Friedrich Merz attestiert der Ampel-Koalition jedoch Handlungsunfähigkeit. „Wir haben ganz offensichtlich in Deutschland eine Regierungskrise“, sagt der CDU-Vorsitzende. Die Bundesregierung könne sich in wesentlichen Fragen nicht mehr einigen. „Sie hat in den letzten Tagen und Wochen permanent öffentlich gestritten.“ Bundeskanzler Scholz habe „streckenweise wie ein Unbeteiligter am Spielfeldrand gestanden und so getan, als ob er mit der ganzen Sache nichts zu tun hat“, kritisierte Merz.