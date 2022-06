Kriminalität : Weitere Festnahme wegen Verbreitung rechtsextremer Schriften

Karlsruhe Der Verlag heißt „Der Schelm“: Tausende Bücher mit antisemitischer und nationalsozialistischer Ideologie wollten mutmaßliche Rechtsextremisten laut Bundesanwaltschaft darüber verbreiten. Einen nach dem anderen kassiert die Polizei nun offenbar ein.

Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs soll an diesem Freitag entscheiden, ob der Beschuldigte in Untersuchungshaft kommt. Ihm und einem am Vortag ebenfalls in Sachsen festgenommenen Mann wirft die Karlsruher Behörde Mitgliedschaft in einer rechtsextremistischen kriminellen Vereinigung vor. Der mutmaßliche Komplize kam am Donnerstag in U-Haft. Es gibt mehr Verdächtige, auch in Brandenburg.