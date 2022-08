Lauterbach erklärt Pläne : Welche Corona-Maßnahmen im Herbst kommen könnten

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Corona-Pläne der Bundesregierung für den Herbst und Winter gegen Kritik verteidigt. Zudem kündigte er mehrere wichtige Schritte für den September an – bei Impfstoffen und der Corona-Warnapp.

Seine Stimme klingt noch kratzig und belegt. Es ist erst wenige Tage her, seit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Corona-Infektion überstanden hat. Er sprach etwas leiser als sonst, als er an diesem Freitag in der Bundespressekonferenz die Pläne der Bundesregierung für die Pandemievorbereitungen im Herbst erläutert und gegen zuletzt harsche Kritik verteidigt.

Er kündigte an, dass digitale Zertifikate für die letzte Impfung oder einen aktuellen Test in der Corona-Warnapp künftig grün aufleuchten werden, um etwa in Gaststätten oder Bars die Prüfung der Ausnahmen von der Maskenpflicht zu erleichtern. Wann genau die App umgestellt werden soll, blieb offen – voraussichtlich aber im September.

Beim seinem Auftritt in Berlin zeigte sich Lauterbach zuversichtlich mit Blick auf die Sommerwelle. Diese habe ihren Höhepunkt überschritten, so der Minister. Zudem kündigte er angepasste Omikron-Impfstoffe für September an. Die europäische Zulassungsbehörde Ema wird sich Lauterbach zufolge am 1. September mit dem Impfstoff gegen die BA.1-Variante befassen, einen Tag später könne dann die Auslieferung beginnen. Das auf den Subtyp BA.5 zugeschnittene Vakzin solle am 27. September bei der Ema beraten werden, die Auslieferung könne dann ebenfalls am Folgetag beginnen. Die Bundesregierung habe beide Impfstoffe „in auskömmlicher Menge besorgt, die Impfkampagne könne also „zeitnah“ starten. Den Vorwurf, er habe allen jüngeren Menschen eine vierte Corona-Impfung empfohlen, wies Lauterbach zurück und sagte, dies solle jeder mit seinem Hausarzt besprechen.