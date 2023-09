Am Mittwoch ist Weltkindertag „Deutschland ist ein kinderrechtliches Entwicklungsland“

Eine etwas mildere Bilanz zog derweil Leni Breymaier, familienpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag. Sie betonte, Kindern und Jugendlichen gehe es „alles in allem gut in unserem Land“. Zugleich räumte sie ein: „Für eine unbeschwerte Kindheit braucht es gute Kitas und gute Schulen, daran hakt es noch bisweilen.“ Hier seien daher die Länder in der Pflicht. Auch gehöre zu einer unbeschwerten Kindheit dazu, dass Kinder nicht in Armut aufwachsen müssen. „Wir haben daher die Geldleistungen besonders für Familien mit Kindern noch einmal deutlich ausgeweitet“, sagte sie.