Extremismus : Wenig Zulauf bei Demos von Rechtsextremisten in Berlin

Ein Teilnehmer einer Demonstration von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern wird von der Polizei am Brandenburger Tor in Berlin festgenommen. Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin Mehr als Tausend Rechtsextremisten und „Reichsbürger“ waren zu Demonstrationen im Berliner Regierungsviertel erwartet worden. Die Sicherheitskräfte waren alarmiert.

„Hier ist ganz wenig los“, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag über die Lage am Brandenburger Tor, wo sich ihr zufolge etwa 70 Leute versammelt hatten. Die Polizei hatte bei den verschiedenen Protesten von Rechtsextremen und sogenannten Reichsbürgern mit einer niedrigen vierstelligen Teilnehmerzahl gerechnet. Ein Autokorso am frühen Morgen wurde wegen mangelnder Teilnehmer abgesagt. Zu linken Gegenprotesten am Boulevard Unter den Linden kamen etwa 300 Menschen.