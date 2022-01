Coronavirus : Weniger Erstimpfungen - 80-Prozent-Ziel vor Scheitern

Wenig Betrieb im Impfzentrum in Berlin-Tegel. Foto: Fabian Sommer/dpa

Berlin Bis zum Monatsende wollte die Bundesregierung eine Impfquote von 80 Prozent erreichen - doch daraus wird nichts. Der Trend bei den Erstimpfungen zeigt nach unten.

Das Impftempo in Deutschland hat sich weiter verlangsamt. Am Wochenende wurden nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag rund 242.000 Corona-Impfungen gespritzt. Am Wochenende davor waren es rund 392.000 gewesen, zwei zuvor sogar mehr als 600.000.