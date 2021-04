Evangelische Kirche : Weniger Kirchenaustritte im Corona-Jahr 2020

Berlin Mehr Kirchentreue in Zeiten von Corona? Nach vorläufigen Zahlen haben 10 bis 20 Prozent weniger Mitglieder der Kirche den Rücken gekehrt.

„Vielleicht ist es tatsächlich so, dass viele Menschen so ein Gefühl hatten: In dieser Pandemie ist es doch ein Glück, dass wir die Kirche mit allen ihren Einrichtungen haben, so fehlbar sie auch sein mag.“ Die Kirchensteuereinnahmen seien aufgrund der niedrigeren Einkommen in der Corona-Krise allerdings deutlich geringer ausgefallen.