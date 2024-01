Silvesternacht Weniger Krawalle - aber nach Silvester ist vor Silvester

Nun denkt mancher bereits weiter, denn nach Silvester ist vor Silvester. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy sagte unserer Redaktion: „Jeder Angriff auf Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei ist ein Angriff zu viel und absolut inakzeptabel. Das darf kein jährliches Ritual in manchen Stadtteilen werden.“ Dedy betonte weiter: „Die erhöhte Polizeipräsenz in vielen Städten hat offenbar Wirkung gezeigt.“ Deshalb müsse schon jetzt weiter vorgesorgt werden, ergänzte der Hauptgeschäftsführer. „Die Städte brauchen deutschlandweit eine klare rechtliche Grundlage, um Feuerwerks- und Böllerverbotszonen einzurichten. Alle Bundesländer müssen dafür die Voraussetzungen schaffen.“ Zugleich forderte Dedy, Anti-Gewalt-Programme an den Schulen auszubauen und die Jugendhilfe zu stärken. „Das hilft uns nicht nur in der Silvesternacht, sondern über das ganze Jahr.“