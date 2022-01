Debatte um Impfpflicht : Weniger Problembeschreibung, mehr konkrete Lösungswege bitte!

Meinung Berlin In der Debatte um eine allgemeine Impfpflicht gibt es viele, die wissen, woran es hapert. Aber zu wenige, die konkrete Vorschläge unterbreiten. Die Ärzte haben recht, wenn sie die Umsetzung einer politisch hochumstrittenen Maßnahme von sich weisen. Die Politik ist gefragt, für Klarheit zu sorgen.

Bei den Plänen zur Corona-Impfpflicht hakt es an allen Stellen. Zwar mehren sich die Rufe nach einer schnellen Einführung der allgemeinen Pflicht, doch bisher gibt es kaum konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung. Die Kassenärzte lehnen entschieden ab, die Impfpflicht in den Praxen umzusetzen. Man werde den Ärzten nicht zumuten, eine Impfpflicht gegen den Willen der Patienten zu exekutieren, teilte die Kassenärztliche Bundesvereinigung am Mittwoch mit. Eine deutliche Botschaft. Welche Stellen stattdessen die Impflicht umsetzen und kontrollieren sollen, ist bislang völlig offen. Und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat nun zwar eine Ansage zum Zeitplan gemacht und sich für eine schnelle Einführung bis April oder Mai ausgesprochen. Doch er legt keinen eigenen Antrag dazu vor, um in der Debatte vermeintliche Neutralität zu wahren. Ganz so, als wäre Lauterbach in diesen Punkt noch ein neutraler Akteur. Von wegen! Die Debatte zur Impfpflicht strotzt nur so vor Widersprüchen und Fragezeichen.