Paragraf 219a StGB : Werbeverbot für Abtreibung ist aufgehoben

Berlin Der seit so vielen Jahren umstrittene Paragraf 219a zum Werbeverbot für Abtreibung ist nun Geschichte. Die Ampel jubelt, auch die Linke begrüßt den Schritt - die übrige Opposition reagiert empört.

In eine ganz andere Richtung wies dagegen ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA, der am Freitag das liberale Abtreibungsrecht des Landes kippte. Der mehrheitlich konservativ besetzte Supreme Court in Washington machte damit den Weg für strengere Abtreibungsgesetze frei - bis hin zu kompletten Verboten in einzelnen US-Staaten.