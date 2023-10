Trotz Verpflichtungen in Nahost Westen schnürt weitere „Winterpakete“ für die Ukraine

Wenn schon höher, dann auch richtig. So muss es sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gedacht haben, als er an diesem Mittwoch überraschend in der Nato-Zentrale in Brüssel eintraf. Statt einer konkreten Einladung zur Mitgliedschaft hatte die Nato bei ihrem Gipfel in Litauen den Beziehungen zur Ukraine eine höherrangigere Bedeutung mit einem neuen Gremium gegeben. Der Nato-Ukraine-Rat tagte am Mittwoch in Brüssel zum ersten Mal. Dazu reisten die 31 Verteidigungsminister des Bündnisses und ihr ukrainischer Amtskollege Rustem Umjerow an. Und plötzlich auch der Staatschef höchstpersönlich. Aber er kam noch aus einem anderen Grund: Vorgeschaltet war der Sitzung ein Treffen im so genannten Ramstein-Format, wo regelmäßig die Militärhilfe für die Ukraine unter Mitgliedern und Nichtmitgliedern der Nato überprüft und erweitert wird.