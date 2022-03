Verteidigung : Widerstand gegen Neuauflage der Wehrpflicht

Berlin Seit der Aussetzung der Wehrpflicht kämpft die Bundeswehr um Nachwuchs. Eine Neuauflage angesichts des Kriegs im Osten stößt aber auf viel Ablehnung - auch beim obersten Soldaten der Truppe.

„Die Wehrpflicht, so, wie wir sie noch kennen, ist in der jetzigen Situation nicht erforderlich“, sagte Generalinspekteur Eberhard Zorn den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Bundeswehr und ihre Aufgaben hätten sich verändert. „Für den Kampf im Cyberraum, um nur ein Beispiel zu nennen, sind Wehrpflichtige absolut ungeeignet“, erklärte Zorn. „Wir brauchen gut ausgebildetes, in Teilen sogar hochspezialisiertes Personal, um das gesamte Aufgabenspektrum abzudecken.“