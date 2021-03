Katholische Kirche : Widerstand von Katholiken gegen Segnungsverbot wächst

Paderborn Jede Segnungsform, die eine gleichgeschlechtliche Partnerschaften anerkenne, sei unzulässig, stellt der Vatikan klar. Die Kritik an der Entscheidung aus Rom wird immer lauter.

„Wir kritisieren, dass gleichgeschlechtlich liebende Menschen trotz anderslautender Bekundungen weiterhin diskriminiert werden“, heißt es in einer Mitteilung des Diözesankomitees im Erzbistum Paderborn. In dem Komitee sitzen theologische Laien. Es sei verständlich, dass sich viele Menschen von der Kirche abwenden. Das vatikanische Papier stehe „im deutlichen Widerspruch zur Lebensrealität und zu der lebenszugewandten Botschaft Jesu“. Auch die Diözesanräte von Aachen und Köln verurteilten die Entscheidung Roms.

Die römische Glaubenskongregation hatte am Montag klargestellt, dass die Kirche nicht befugt sei, homosexuelle Paare zu segnen. Unzulässig sei jede Segnungsform, die eine homosexuelle Partnerschaft anerkenne. Bischof Dieser sagte dazu, er verstehe nicht, „wie man in diesem Synodalen Prozess so einen Blattschuss setzen“ könne. Damit bezog er sich auf den derzeitigen Reformprozess in der katholischen Kirche in Deutschland, den Synodalen Weg. Dort geht es unter anderem um eine Erneuerung der kirchlichen Sexualmoral.