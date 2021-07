Folgen der Hochwasser-Katastrophe : Wie Berlin den Flut-Opfern finanziell helfen will

Finanzminister Olaf Scholz (SPD, rechts) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch in Berlin. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin 200 Millionen Euro Soforthilfe hat das Bundeskabinett für die Opfer der Flutkatastrophe beschlossen. Aber am Ende dürften es weit mehr werden, weil die betroffenen Länder tiefer in ihre Kassen greifen wollen. Über die längerfristige Absicherung von klimabedingten Starkwetter-Ereignissen ist eine kontroverse Debatte entbrannt.

Die Bundesregierung hat zur Linderung der größten Not in den Hochwassergebieten eine Soforthilfe des Bundes von 200 Millionen Euro beschlossen, die aber noch aufgestockt werden dürfte. „Wenn es so ist, dass mehr gebraucht wird, dann ist es so, dass wir auch mehr Geld zur Verfügung stellen“, sagte Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nach der Kabinettsentscheidung am Mittwoch in Berlin. Die Länder sollen die Hilfen verdoppeln, so dass kurzfristig mindestens 400 Millionen Euro bereit stehen sollen. Zu den Hilfsleistungen die wichtigsten Fragen und Antworten.

Um welche Summen geht es bei der Soforthilfe?

Absehbar ist schon jetzt, dass die Soforthilfe von Bund und Ländern deutlich höher ausfallen wird als zunächst angekündigt. Denn allein das Land Nordrhein-Westfalen stellt 200 Millionen Euro zur Verfügung. Auch Bayern hat bereits 50 Millionen Euro angekündigt. Zusammen kommen schon diese beiden Länder also auf 250 Millionen Euro – und damit mehr als die vom Bund zunächst geplante Summe von 200 Millionen Euro. Auch Rheinland-Pfalz will seinen Landesanteil an der Soforthilfe verdoppeln. Scholz erklärte, der Bund werde „jedes Mal die Hälfte dazu finanzieren“. Am Geld werde die Hilfe nicht scheitern. Die Finanzierung über den Bundeshaushalt sei kein Problem, ein Nachtragsetat dafür nicht nötig.

Wie soll die Soforthilfe von Bund und Ländern funktionieren?

Scholz erklärte, die Hilfen sollten schnell und unbürokratisch fließen, eine Einkommensprüfung sei nicht geplant. Die Details sollten die Länder vor Ort organisieren. Für die Verteilung der Hilfsgelder vor Ort sollen in den meisten Ländern dann die Kommunen zuständig werden. Rheinland-Pfalz kündigte an, jeder betroffene Haushalt solle eine Soforthilfe von bis zu 3500 Euro bekommen.

Was ist längerfristig an Hilfen geplant?

Da die vom Klimawandel ausgelösten Starkwetter-Ereignisse in Zukunft zunehmen, plant die Bundesregierung einen milliardenschweren Aufbaufonds, aus dem Opfern von Klimaschäden auch künftig geholfen werden kann. Die Länder sollen den Fonds zur Hälfte tragen. Darüber soll eine Sonder-Ministerpräsidentenkonferenz Ende des Monats oder Anfang August befinden. Innenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte am Mittwoch, die Schadenssumme beim letzten Extrem-Hochwasser in elf Bundesländern habe 2013 rund sechs Milliarden Euro betragen. Kanzlerkandidat Scholz versicherte, dass alle Schäden von Betroffenen ausgeglichen würden: „Wir werden Geschäfte wieder aufbauen, wir werden Fabriken wieder aufbauen, wir werden Häuser wieder aufbauen“, sagte er.

Was wird darüber hinaus zur Absicherung diskutiert?

Der Bund schlägt den Ländern zudem Gespräche über ein Absicherungssystem „für dieses, aber auch für künftige überregionale Schadensereignisse von erheblichem Ausmaß“ vor. Der Bund nimmt den Kommunen überdies die Kosten für die 8000 Einsatzkräfte der Bundeswehr, der Bundespolizei und des Technischen Hilfswerks ab, eine höhere zweistellige Millionensumme.

Soll es eine Versicherungspflicht von Hausbesitzern gegen Elementarschäden geben?

Innenminister Seehofer berichtete, darüber sei längere Zeit im Kabinett diskutiert worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte eine solche Pflicht ebenso wie die Versicherungsbranche bereits abgelehnt, SPD-Kanzlerkandidat Scholz lehnte sie dagegen nicht ab. Darüber müsse es Gespräche mit den Ländern geben, sagte er. „Das wird sehr mühselig.“ Viele Versicherungsunternehmen würden in den gefährdeten Gebieten keine Policen anbieten, sagte Seehofer. Nicht alles sei versicherbar. FDP-Chef Christian Lindner sagte der „Bild“-Zeitung: „Wir müssen über eine Klima-Haftpflicht sprechen, weil sich solche Ereignisse häufen.“

Was passiert bei Betroffenen mit einer Elementarversicherung?

Das ist noch offen. Seehofer sagte, Bayern habe die Versicherungsleistungen 2013 von den Hilfen des Staates abgezogen. Da der Staat allen Flutopfern einen Ausgleich ihrer Schäden garantiert, könnte hier eine Schieflage entstehen: Wer sich versichert hat und dafür viel Geld investierte, könnte am Ende genauso da stehen wie jemand ohne Versicherung. Seehofer und Scholz hatten dafür am Mittwoch noch keine Lösung parat.

Womit dürfen betroffene Unternehmen rechnen?

Von der Flut betroffene Firmen und Solo-Selbstständige sollen Hilfen aus dem Corona-Härtefallfonds beantragen können. Zudem stellte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auch weitere Umsatzhilfen in Aussicht. Für viele nähmen die Krisen kein Ende, auf Corona sei das Hochwasser gefolgt, erklärte Altmaier: „Deshalb werden wir neben Sofort- und Aufbauhilfen auch Mittel zur Überbrückung von Umsatzausfällen bereitstellen.“

