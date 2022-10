Nach dem Machtwort des Kanzlers : Wie es jetzt mit den Atomkraftwerken weitergehen soll

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein Machtwort gesprochen und den Weiterbetrieb der drei noch aktiven Atomkraftwerke bis Mitte April 2023 angeordnet. Doch damit sind längst nicht alle Frage geklärt. Der Beitrag zur Energiesicherheit und zur Preisdämpfung ist unter Fachleuten umstritten.

In einem Brief an Umweltministerin Steffi Lemke, Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) schreibt Olaf Scholz unter Verweis auf seine Richtlinienkompetenz: „Es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland über den 31.12.2022 hinaus bis längstens zum 15.04.2023 zu ermöglichen.“ Die zuständigen Ministerien sehen in der Formulierung „Leistungsbetrieb“ die Entscheidung für einen Streckbetrieb. Laut Umweltweltministerium bedeutet das, „dass sich die Leistung schrittweise im Laufe des Weiterbetriebs reduziert“. Die ursprünglich geplante Einsatzreserve, die nur für den Notfall vorgesehen war, ist damit vom Tisch.