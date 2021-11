Die Bundesregierung unterstützt Polen im Grenzstreit mit Weißrussland : Solidarisch mit dem schwierigen Nachbar

Überleben in der Kälte: Menschen transportieren Brennholz in einem Flüchtlingslager nahe der weißrussisch-polnischen Grenze Foto: dpa/Henadz Zhinkov

Im Machtkampf an der polnisch-weißrussischen Grenze greift Bundeskanzlerin Angela Merkel zwei Mal zum Telefon und spricht mit Diktator Alexander Lukaschenko. Das bringt ihr auch Kritik ein

Die nächste Notlage. Dieses Mal nicht Corona. Aber ein Fall für den geschäftsführenden Bundesinnenminister. Horst Seehofer hat sich an diesem Tag, da der Bundestag auch über die Lage an der polnisch-weißrussischen Grenze debattiert, zu einem schwierigen Nachbarn aufgemacht. Der CSU-Politiker ist nach Warschau gereist, um dort seinem Amtskollegen Mariusz Kaminski beizuspringen. Rund 400 Kilometer von Kaminskis Dienstsitz entfernt tobt seit Wochen ein Grenzstreit, der längst auch die EU in Brüssel beschäftigt. Tausende Flüchtlinge aus Syrien, Irak und Afghanistan, angelockt und auch ins Land gelassen durch perfide Versprechen des weißrussischen Machthabers Alexander Lukaschenko, hoffen an der polnisch-weißrussischen Grenze auf ihre Weiterreise und die Eintrittskarte in die europäische Union.

Die Regierung in Warschau liegt seit Jahren wegen ihrer Justizreform mit der EU über Kreuz, weil sie aus Brüsseler Perspektive wie auch aus Berliner Sicht die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz untergräbt. Doch im ebenso heiklen wie sensiblen Grenzstreit mit Weißrussland will die Bundesregierung den EU-Nachbarn Polen nicht alleine lassen. Auch Außenminister Heiko Maas hatte sich „voll solidarisch“ mit Polen erklärt, Warschau aber nahegelegt, das UN-Flüchtlingshilfswerk zu den Menschen an die Grenze zu lassen. Seehofer hatte Kaminski bereits gemeinsame Streifen von deutschen und polnischen Grenzschützern vorgeschlagen – vornehmlich auf polnischer Seite. Der Pole hatte dankend abgelehnt, ging jedenfalls auf Seehofers Offerte nicht ein. Die Bundespolizei ist nach den Worten der FDP-Politikerin Linda Teuteberg gegenwärtig mit acht Hundertschaften an der deutsch-polnischen Grenze im Einsatz.

Seehofer sagte der dpa vor seiner Abreise nach Polen: „Ohne wirksamen Außenschutz stellt sich Europa selbst in Frage.“ Polen handele „seit Wochen zutiefst europäisch“. Deutschland stehe fest an der Seite von Polen. Auch Außenminister Maas hatte im Interview mit unserer Redaktion betont: „Polen ist nicht dafür verantwortlich, was an seiner Grenze zu Weißrussland passiert. Das geht eindeutig auf die Kappe des Regimes in Minsk. In Polen gibt es die große Sorge, dass diese Flüchtlingsroute über Weißrussland in die EU ausgebaut werden könnte.“ Deswegen reagiere die Regierung in Warschau sehr strikt.

Bereits vor Seehofer hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel eine beachtete Initiative ergriffen, die ihr prompt den Protest etwa der Grünen einbrachte. Merkel telefonierte wegen des Grenzstreits und der Schleusung von Menschen nach Weißrussland mit Machthaber Lukaschenko in Minsk. Das ist insofern bemerkenswert, weil die EU Lukaschenko wegen der gefälschten Wahl in Weißrussland im vergangenen Sommer nicht als rechtmäßigen Präsidenten von Weißrussland anerkennt. Und Merkel ließ sich in den vergangenen Tagen gleich zwei Mal eine Leitung zu Lukaschenko legen und forderte den Machthaber in Minsk auf, humanitäre Hilfe von EU und Vereinten Nationen für die Migranten, die in Kälte ausharren, zuzulassen. Die Regierung in Warschau kritisierte Merkel wegen ihrer Telefonate mit Lukaschenko.

Es sei „verheerend, dass Merkel mit ihm (Lukaschenko) telefoniert hat“, protestierte auch Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour nach dem ersten Telefonat. Dies spiele Lukaschenko nur in die Karten, weil es ihn aufwerte, sagte er im Deutschlandfunk. Am Donnerstag im Bundestag klang Nouripour schon anders. Die Lage an den Außengrenzen der EU sei „dramatisch“. „Muss man mit dem Lukaschenko-Regime sprechen? Die Antwort ist Ja.“, so der Grünen-Außenpolitiker, der zugleich nochmals klarmachte: „Lukaschenko ist nicht der Präsident von Belarus, weil er die Wahl dort gestohlen hat.“ SPD-Innenpolitiker Uli Grötsch griff die rechte AfD in der Bundestagsdebatte über die Migration an die polnisch-weißrussische Grenze scharf an. Die AfD versuche die Migranten als Täter zu brandmarken. „Diese Menschen sind die Opfer, Lukaschenko ist der Täter“, so Grötsch.