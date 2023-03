EU-Beschlüsse zu Mobilität und Energie Wie weit der Verbrenner-Kompromiss wirklich reicht

So war es schon einmal am 29. Juni vergangenen Jahres. Da sagte Deutschland Ja zum Verbot für Verbrennermotoren in neuen Autos ab 2035 - nachdem die Bundesregierung in der nächtlichen Sitzung in Luxemburg schon einmal eine Ausnahme für E-Fuels in die „Erwägungsgründe“ des Gesetzes hineinverhandelt hatte. Damals bekam die Kommission den Auftrag, einen Vorschlag dafür zu machen, wie Spezialfahrzeuge außerhalb der üblichen Fahrzeugflotten auch nach 2035 noch zugelassen werden können, wenn sie mit E-Fuels fahren.