Pandemie : Wieder Proteste gegen Corona-Politik

Hier in Stuttgart kam es vor SWR-Gebäude zu Lügenpresse»-Rufen. Auch dieser Teilnehmer ist mit der Berichterstattung der Medien nicht zufrieden. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Schwerin/Offenbach/Stuttgart Demonstrationen gegen die Corona-Politik haben weiter Zulauf. Bundesweit gehen erneut mehrere tausende Menschen auf die Straße um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren.

Aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen und eine geplante Impfpflicht sind erneut mehrere tausende Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen.

In Schwerin folgten etwa 1100 Teilnehmer dem Aufruf zu einer Kundgebung, wie die Polizei mitteilte. Auch in Stuttgart und im hessischen Offenbach demonstrierten nach Polizeiangaben jeweils über tausend Menschen friedlich gegen die Corona-Politik der Regierung. In Stuttgart machten Demonstranten vor dem Gebäude des Südwestrundfunks (SWR) Halt.