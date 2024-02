Bundestag Wiedergutmachung, Teil zwei: Berlin wählt mal wieder

In etlichen anderen Wahlkreisen sind solche Wechsel beim Direktmandat schon rechnerisch gar nicht oder nur theoretisch möglich, weil dort nur an wenigen Standorten erneut gewählt wird. Relevanz könnte die Wahl 2024 allerdings für manche Abgeordnete haben, die 2021 nicht direkt, sondern über Parteilisten in den Bundestag kamen. Abhängig von Wahlbeteiligung und Ergebnissen der Parteien könnte es sein, dass Berliner Politiker auf weniger günstigen Listenplätzen ihr Mandat verlieren oder dieses sogar an 2021 erfolglose Kandidaten aus anderen Bundesländern geht - die in Berlin am Sonntag gar nicht antreten.