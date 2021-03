Interview mit Wim Wenders : „Ich hab Heimweh nach vielen Orten auf der Welt“

Wim Wenders Foto: dpa/Markus Scholz

Interview Wim Wenders hat mit Filmen wie „Pina“, „Paris, Texas“, „Pina“ oder „Buena Vista Social Club“ weltweite Anerkennung gefunden. Mit 75 steckt der Regisseur voller Tatendrang. Im Interview umschreibt er auch die Rolle der Filmbranche in der Corona-Bewältigung.

Von Gregor Mayntz

Mit großer Freude greift er zu der Auszeichnung, die pandemie-bedingt nicht überreicht wird, sondern in der NRW-Landesvertretung auf einem Tisch für ihn bereitsteht. Wim Wenders betrachtet den Löwen auf dem Kristallpreis und sagt: „Ich bin ja selbst Löwe“, fällt unmittelbar ins Rheinische: „jut jebrüllt!“ Es folgt ein Interview über sein Düsseldorf-Gefühl, über die Heimat einer weltweiten Legende und die Erfahrungen des Künstlers in der Pandemie.

Was ist Ihre früheste Kindheitserinnerung an Düsseldorf?

WENDERS Die Wohnung meiner Eltern, im Haus der Apotheke meines Großvaters, der Pfalzapotheke gleich an der Ecke der Klever und der Kaiserswerther Straße. Dahinter und rundum nur Ruinen, auf der Straße beiseite geschobene Trümmerberge, und auf der schmalen Spur dazwischen fährt die Straßenbahn. Im kleinen Stück Garten hinter dem Haus versuchen meine Eltern, Hühner zu halten, bloß wollen die keine Einer legen. Manchmal geht es auf dem Fahrrad meines Vaters aufs Land zu den Bauern, um was zum Essen zu kaufen, beziehungsweise einzutauschen. Auf dem Rückweg ist dann der Platz hinten auf dem Gepäckständer mit dem Kartoffelsack belegt und ich muss die ganze Zeit auf der harten Stange sitzen...

Welche Rolle spielte der Rhein?

WENDERS Eine große! Der Fluss war ja nur circa 200 Meter entfernt. Spielplätze gab es keine mehr, also war ich mit meiner Mutter täglich auf den Rheinwiesen und im Hofgarten, das war ein einziger riesiger Spielplatz. Ich erinnere mich richtig gut an den Ehrenhof! Und vor allem an die Mauer der Uferpromenade und daran, dass ich da immer an der Hand meiner Mutter drüber lief und so fast auf Augenhöhe mit ihr war. Der Geruch des Rheins ist meine stärkste Erinnerung. Die Brückenreste im Wasser. Die Behelfsbrücke... Als der Rhein mal ganz zugefroren war, war ich aber schon älter, sieben oder acht...

Wieviel „Düsseldorf“ haben Sie bei ihren Stationen in Deutschland, Europa und der Welt dabei gehabt?

WENDERS Düsseldorf war und ist eine weltoffene Stadt, und davon habe ich eine große Portion mitbekommen. Ich wollte immer hinaus in die Welt, und weil auch der Rhein von weither kam und nach weither ging, kam mir das ganz natürlich vor, ebenfalls weit weg zu wollen. Und irgendwie hatte ich die „Düsseldorfer Schule“ im Blut, sowohl die der Malerei aus dem 19. Jahrhundert, was ja vor allem Landschaftsmalerei war, als auch die fotografische, auch wenn ich das nie studiert oder die Bechers je kennengelernt habe.

Kommen bestimmte Bilder in Ihren Kopf, wenn Sie „Düsseldorf“ hören?

WENDERS Ja, aber viele davon sind auch aus meiner Volksschulzeit in Urdenbach. Die Kampen zum Beispiel. Wenn man im Winter kilometerweit Schlittschuh laufen konnte. Wie auf den holländischen Landschaftsbildern! Nur alte Weidenbäume und Eisfläche, so weit das Auge reicht. Mein erstes selbstverdientes Geld beim Bauern auf den Äckern unweit des Rheins, auf denen später das Benrather Krankenhaus gebaut wurde. Da gab es 50 Pfennige die Stunde fürs Rübenvereinzeln. Das war richtig viel Geld! Blutige Knie, aber genug, um mit eigenem Einkommen die Micky Maus zu kaufen. Das war meine Währung: 75 Pfenning das Heft! „Düsseldorf“, das sind auch „Kamellen“ beim Rosenmontagszug und die fieberhaften Versuche, sie aus der Luft zu fangen oder zwischen den Schuhen der Erwachsenen vom Bürgersteig oder den Pfützen zu fischen. Trotzdem hatte ich zum Karneval auch schon als Kind ein etwas gespaltenes Verhältnis. Wohl auch, weil ich meiner Mutter beim ersten Mal im Gewühl und im Kamellenrausch abhanden gekommen war, nur nach bangen Minuten wieder gefunden wurde und sie danach darauf bestand, dass ich an ihrer Hand zu bleiben hätte. Das war dann purer Frust. Oder die Jungs, die Radschlagen konnten und dafür allen Ernstes nur einen Pfenning vom Zuschauer wollten. Meine eigenen Versuche bei dieser Düsseldorfer Originalsportart blieben immer recht krummbeinig. Düsseldorf, das sind auch die Universitätskliniken, wo mein Vater als Assistenzarzt in der Chirurgie gearbeitet hat, bei dem berühmten Pionier der Herzchirurgie, dem Professor Ernst Derra. Ich erinnere mich an dunkle Arztzimmer in Kellern und an lange Gänge und freundliche Schwestern, die auf mich aufgepasst haben, wenn mein Vater mich mal mitnehmen musste, weil meine Mutter krank war. Ich habe jedenfalls seitdem ein positives Verhältnis zu Krankenhäusern.

Erkennen Sie bei der Selbstbeobachtung etwas, was sie als typisch für einen Rheinländer empfinden?

WENDERS Eine rheinische Gelassenheit oder Lässigkeit. Und definitiv einen ausgeprägten Hang zum Optimismus. Pessimisten waren mir immer rätselhafte Gestalten.

Der Rhein ist lang – wären Sie ein anderer, wenn Sie in Nijmegen, Duisburg, Köln, Koblenz, Mainz, Ludwigshafen oder Basel geboren worden wären?

WENDERS In Koblenz hab ich zwischendurch mal drei Jahre gelebt, da ist auch mein Bruder geboren. Allein schon das Koblenzer Platt, mit dem der dann im Kindergarten klar kommen musste, als wir wieder nach Düsseldorf zurückgezogen sind, nach Benrath, war der schlagende Beweis, dass das Lied recht hatte: „Ach, wärst Du doch in Düsseldorf geblieben“. (lacht) Ich wäre sicher ein anderer geworden als Baseler oder Holländer. Wenn auch nicht ein ganz anderer... Sprache hat einen gewaltigen Anteil daran, dass man zu dem wird, der man ist. Und die vielbeschworene „Lebensart“ auch. Die lehrt einen ja Umgangsformen, von der kommt ein großer sozialer Einfluss.

Welchen Anteil an Ihrem Lebenswerk rechnen Sie den Genen, welchen der Herkunft, welchen der Erfahrung zu?

WENDERS Jeweils 50 Prozent. Dann komme ich auf die 150 Prozent, mit denen jeder gute Rheinländer ausgestattet ist.

Was verbinden Sie mit Gott?

WENDERS Alles. Da geht nur „alles oder nichts“, finde ich. Aber das sprengt hier unseren Rahmen.

Campino sprach in der Laudatio zum „Düsseldorfer des Jahres“ vom Heimatgefühl als „umgedrehtem Kompass“: Je weiter weg, desto besser. Was ist Heimat für Sie?

WENDERS Das fand ich in Campis Rede einen ziemlich klugen Ausdruck. Das ist nämlich wirklich reziprok. Je mehr man weg wollte, und tatsächlich weg war, umso mehr kann man auch wertschätzen, wo man herkommt, und es lieben, wenn man zurückkommt. Einer, der nie „in der Welt“ war, kann auch zur „Heimat“ nur das denken und fühlen, was er seit eh und je da empfunden hat, oder noch empfindet. Das mag natürlich viel sein, und tief, aber es fehlt das Koordinatensystem aller anderer Aspekte der Welt. Als ich mal von Alexander vom Humboldt den Satz gelesen habe: „Die gefährlichste Weltanschauung ist die Anschauung der Leute, die die Welt nicht angeschaut haben,“ war ich sehr einverstanden. Wenn man viel von der Welt gesehen hat, sieht man auch im wahrsten Sinne des Wortes „mehr“ und hat ein größeres Gesichtsfeld. Und gerade das erlaubt einem die Entdeckung – oder Wiederentdeckung – der Heimat mit anderen Augen.

An welchen Orten war für Sie am meisten Heimat?

WENDERS Immer da, wo ich hingehörte, wo ich wusste: da bin ich aus gutem Grund, da bin ich bei mir. Das war dann letzten Endes auch immer in der deutschen Sprache, die kann man ja überall hin mitnehmen. Erst als ich nach sieben Jahren Amerika gemerkt habe, dass ich anfange, auf Englisch zu denken, sogar zu träumen, und in meine Sprache immer mehr amerikanische Floskeln einflossen, da habe ich gemerkt: Ich muss zurück. Eines darfst Du nie verlieren: Deine eigene Sprache.

Und heute?

WENDERS Ich bin froh, in Deutschland zu leben. Ich hab Heimweh nach vielen Orten auf der Welt, von Tokio bis nach San Franzisco oder der australischen Wüste, und komme, so Gott will, auch noch mal an den einen oder anderen Sehnsuchtsort zurück, aber ich lebe jetzt da, wo ich hingehöre.

Ist Wim Wenders ein Düsseldorfer Künstler, ein deutscher Regisseur, ein Europäer oder ein Weltbürger?

WENDERS Das Schöne ist, dass ich mir diese Wahl nicht stellen muss, sondern all das gut miteinander verbinden kann. Viele „Alternativen“ sind im Leben gar keine, sondern nur Denkkonstrukte, künstliche Kategorien, die man hinter sich lassen kann. So wie den ganzen Dualismus, den man in unserer Kultur ja ständig aufoktroyiert bekommt. Als ob es nicht mehr gäbe als „entweder-oder.“

Es gibt von rechts die Ansage, sich „Deutschland zurückerobern“ zu wollen – sprich Heimatgefühl ohne Migration. Wie sehen Sie das?

WENDERS Als pure Borniertheit, siehe oben Humboldt. Die Geschichte ist nicht zurückzudrehen. Deren Deutschlandbild hat einmal das schlimmste und mörderischste Land der Welt hervorgebracht. Das zurück haben zu wollen, überhaupt Nationalstaaten zurück haben zu wollen, das ist eine schlimme Dummheit. Ich bin voll dafür und freue mich, wenn die Menschen ihre Regionen lieben und schätzen, ihre regionalen Akzente, „lokalen Farben“, Küche, Gemüte, Humor... - das ist voll in Ordnung, ja, sogar ein Gebot in der globalen Kultur, die uns von allem regionalen und spezifischen entfremden will. Das sollen wir uns alles so viel wie möglich erhalten, oder es zumindest versuchen. Aber der Ruf oder die Sehnsucht nach „Nationalem“, das ist abwegig. Im Nationalstaat liegt kein Heil, keine Zukunft, kein Frieden, keine Gleichheit, Brüderlichkeit und Menschlichkeit.

Ist es typisch für den weltoffenen Rheinländer, andernorts schneller heimisch zu werden und Menschen von anderswo schneller zu integrieren?

WENDERS Ich glaube schon. Dafür sind wir an einem solchen Knotenpunkt der Menschheitsgeschichte aufgewachsen, dass wir für alle, die hier vorbeigekommen sind und ihre Spuren hinterlassen haben, Respekt haben. Wir finden uns auch woanders schneller zurecht, weil wir beweglich und anpassungsfähig geblieben sind.

Was erwarten Sie von einem Heimatministerium?

WENDERS Dass es sich entweder selbst auflöst, oder darum kümmert, dass möglichst viele Menschen aus aller Welt verstehen, was eine Region ausmacht, und was sie der Welt gegeben hat. Dass sie den Willkommensgeist einer Region fördert, sich in jeder Hinsicht der Inklusion widmet und in keiner Hinsicht etwaigen „exklusiven“ oder ausschließenden Tendenzen.

Brauchen die Menschen in der Globalisierung mehr Heimat?

WENDERS Unbedingt! Je präsenter „die Welt“ wird und ihr unmittelbarer Einfluss auf jeden einzelnen, umso wichtiger wird für diesen Einzelnen seine Herkunft. Früher war’s einfach, da war die Welt „da draußen“, und man war selbst „bei sich drinnen“. Jetzt ist uns die Welt schwer auf die Pelle gerückt und ist überall da, auch „bei uns“. Deswegen kommt sie vielen Menschen „bedrohlich“ vor, eben weil sie schnell unspezifisch, unüberschaubar und gewaltig erscheint. Da hält man sich desto lieber an dem fest, was man kennt und was spezifisch ist, also erst mal an dem unmittelbaren Ort, an dem man aufgewachsen ist. Das ist voll verständlich und menschlich. Aber schon dann nicht mehr zukunftstauglich (und war es nie), wenn es heißt, andere(s) auszuschließen, womöglich mit Gewalt. „Ausschließen“ ist eine Haltung, die dem Ausschließenden selber auf die Dauer am meisten schadet. Wir Rheinländer haben das nie getan, und das hat uns so weltoffen und liebenswert gemacht.

Wie haben Sie die Pandemie bisher erlebt, fühlten Sie sich eingeschränkt und eingesperrt?

WENDERS Meine Frau und ich, wir haben versucht, diese Zurückgeworfenheit auf uns selbst, diese Abstinenz von Reisen, dieses Fehlen von Kontakten undsoweiter auch als eine Chance zu verstehen, Dinge zu hinterfragen. Wie haben wir bis jetzt gelebt? Wie wollen wir in Zukunft leben? Muss ich jeden zweiten Tag zu einem Flughafen und durch Hunderte von Metern Duty-Free-Shops hecheln? Können wir nach so viel unstetem Leben, wie es das Filmgeschäft mit sich bringt, auch wieder Stetigkeit genießen? Und ganz ehrlich: wir haben von den Einschränkungen viel gelernt. Gut, nun haben wir auch keine Kinder und haben deshalb gut reden. Andere hatten es tausendmal schwerer. Aber auch meine Filmproduktion und unsere Stiftung waren von der Pandemie existentiell bedroht, und wir haben unser Bestes tun müssen, Arbeitsplätze zu erhalten. Hinter allem aber die lehrreiche Erfahrung, dass weniger mehr sein kann.

Was macht das mit einem Menschen, geimpft zu sein?

WENDERS Ich kann nur aus eigener Erfahrung der Erstimpfung – mit Astra Zeneca - sagen: ich habe Erleichterung gespürt. Es bewegt sich was, es geht voran. „Jetzt möglichst schnell möglichst viele hinterher!“ Trotzdem finde ich, sollten gerade die Geimpften mit gutem Beispiel vorangehen und weiter Maske tragen und Distanz halten. Das funktioniert ja umso besser, je mehr Leute sich daran halten und je mehr sich deswegen eine Solidarität herstellt: wir sind alle betroffen und alle voneinander abhängig.

Auf was freuen Sie sich jetzt am meisten?

WENDERS Ich freue mich, dass ich praktisch ab sofort vor einem schweren Verlauf von Covid 19 gefeit bin. Nicht atmen zu können, das ist der blanke Horror. Ich habe als Kind zehn Jahre lang oft schweres Asthma gehabt. Das ist die Hölle. Man ist dabei so furchtbar allein!

Die Impfreihenfolge geht nach Alter und Systemrelevanz – wie relevant ist die Kultur?

WENDERS Wie immer bei politischen Entscheidungen muss die Kultur sich hinten anstellen. Wenn’s um nichts geht, nimmt die Politik immer den Mund voll, wie wichtig doch Kultur für unsere Gesellschaft ist, für unsere Zivilisation, für unser Gemeinschaftsgefühl. Und kaum kommt mal ein Ernstfall, ist das schnell vergessen. Dann stehen die Kulturschaffenden hinten in der Schlange. Leider auch, weil sie keine gute Interessenvertretung haben, denke ich. Das liegt vielleicht in der Natur der Sache, aber gerade deswegen muss man das für den nächsten Ernstfall anders regeln.

Killerviren, überfüllte Intensivstationen, Millionen Tote – das gehörte bislang zum Genre Katastrophenfilm – werden die Menschen künftig mehr Fiktion für real halten?

WENDERS Besser wär’s, sie könnten ein bisschen besser unterscheiden! Artensterben und Klimawandel sind äußerst real, aber ein Großteil der Menschen hält das immer noch für Fiktion. Stattdessen glauben sie jeden Verschwörungsdreck à la QAnon, mit denen das Internet und die sozialen Netzwerke mutwillig und mit den schlimmsten Absichten überflutet werden. Steve Bannon, der Vordenker der extremen Rechten, hat das auf den einfachen Nenner gebracht: „Flood the zone with Shit!“ An dieser Masse von Müll ersticken dann die Medien, die sich um ernsthafte Wahrheitsfindung bemühen. Als Methode kommt das direkt von Goebbels, denke ich.