Breite Mehrheit im Europa-Parlament Wird Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft entzogen?

Ob dann Ungarn in der Reihenfolge weit nach hinten rutschen könnte, um den Land Gelegenheit zu geben, erst einmal wieder Anschluss an die demokratischen und rechtsstaatlichen Standards der EU anzuknüpfen, haben allerdings weder das EU-Parlament noch die EU-Kommission zu entscheiden. Das ist allein Sache des Rates, also der Regierungsvertreter aus den 27 Mitgliedstaaten. Wie stellt sich dazu die Ampelkoalition in Deutschland auf?