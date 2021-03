Vor Ministerpräsidentenkonferenz : Wirtschaft warnt: Ladenschließungen schaden allen

Berlin Die Immobilienwirtschaft will Testzentren unterstützen und warnt vor einem verlängerten Lockdown. Es sei nicht überraschend, dass die Inzidenzwerte steigen, wenn mehr getestet werde. Deshalb verlangt sie einen „gewichteten Risikowert“ als Ausrichtung für Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag.

Am Wochenende vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am Montag schwindet die Hoffnungen auf weitere Lockerungen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Freitag voraus, dass die steigenden Fallzahlen bedeuteten, in den nächsten Wochen keine weiteren Öffnungsschritte gehen zu können. Die Immobilienwirtschaft nannte diese Aussicht verheerend. „Ladenschließungen helfen niemandem, sondern schaden alle“, sagte Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilienausschusses, dem Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft (ZIA), unserer Redaktion.