Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute : Trotz guter Konjunktur die Gürtel bald enger schnallen

Berlin Die nächste Bundesregierung startet unter günstigen wirtschaftlichen Voraussetzungen, sagen die Wirtschaftsforschungsinstitute voraus. Dennoch sind sie besorgt, was die Zukunft angeht. Die Bürger müssten die Gürtel künftig enger schnallen.

In ihrer am Donnerstag vorgelegten Gemeinschaftsdiagnose prognostizieren die Institute ein Wachstum der deutschen Wirtschaft von 4,8 Prozent im kommenden Jahr, doppelt so viel wie im laufenden Jahr. Die Corona-Pandemie werde allmählich überwunden, doch Lieferengpässe in der Industrie und die noch anhaltenden Beschränkungen bei kontaktbezogenen Dienstleistungen würden das Anziehen der Konjunktur auf das kommende Frühjahr verschieben. Vor sechs Monaten hatten die Institute den kräftigen Aufschwung bereits in diesem Jahr erwartet. Nun mussten sie ihre bisherige Vorhersage von 3,7 Prozent für dieses Jahr deutlich nach unten korrigieren. Dafür werde der Aufschwung 2022 umso kräftiger: Die bisherige Prognose von 3,9 Prozent wurde nach oben geschraubt.