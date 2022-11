Integration : „Wirtschaftsweisen“-Chefin: Einbürgerungsreform zu begrüßen

Berlin Wirtschaftsexpertin Monika Schnitzer unterstützt den Vorstoß der Bundesregierung und verweist dabei auf den steigenden Fachkräftemangel. Auch der Mittelstand befürwortet die Pläne.

Union lehnt das Vorhaben ab

Die Bundesregierung will die gesetzlichen Hürden für Einbürgerungen senken. So soll man nach einem Entwurf des Innenministeriums statt wie bislang nach acht Jahren künftig bereits nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland die Staatsbürgerschaft erhalten können. Bei „besonderen Integrationsleistungen“ soll dies schon nach drei Jahren möglich werden - etwa wenn Einwanderer besondere schulische oder berufliche Leistungen oder ehrenamtliches Engagement gezeigt haben oder wenn sie über besonders gute Sprachkenntnisse verfügen. Die Union lehnt das Vorhaben ab, in Teilen der FDP gibt es Vorbehalte.