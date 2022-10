Nach Sabotage : Wissing und Faeser wollen Bahninfrastruktur besser schützen

Leipzig/Berlin Die Sabotage bei der Deutschen Bahn hat die Verantwortlichen aufgeschreckt. Faeser fährt zum Ortstermin nach Leipzig. Wissing richtet einen neuen Stab im Verkehrsministerium ein. Reicht das?

Nach dem Sabotageangriff an Bahnanlagen in Berlin und Herne hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine Verbesserung des Schutzes von Bahnhöfen und Bahnanlagen angekündigt. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) teilte am Montag mit, er habe in seinem Haus eine Stabsstelle für Infrastruktursicherheit eingerichtet.