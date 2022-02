Krieg in der Ukraine : Wissing will Luftraum für russische Maschinen schließen

Wissing will Luftraum für russische Maschinen schließen

Krieg in der Ukraine

Berlin Der deutsche Luftraum soll für russische Flugzeuge gesperrt werden. Entsprechende Pläne teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Die Lufthansa will nicht mehr über Russland fliegen.

Im Konflikt mit Russland bereitet die Bundesregierung eine Sperrung des deutschen Luftraums für russische Maschinen vor. Bundesverkehrsminister Volker Wissing befürworte dies und habe angeordnet, alles dafür vorzubereiten, teilte sein Ministerium am Samstagabend mit.

„Flüge, die sich im russischen Luftraum befinden, werden diesen in Kürze wieder verlassen“, hieß es in der Mitteilung. Die Lufthansa beobachte die Situation genau und stehe in engem Austausch mit nationalen und internationalen Behörden. „Die Sicherheit unserer Passagiere und Besatzungsmitglieder hat für uns zu jeder Zeit oberste Priorität.“