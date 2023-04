Vor dem Koalitionsausschuss Nächste Ampel-Mission: Gemeinsamkeiten herausarbeiten

Allerdings werden dann doch auch Unterschiede deutlich. SPD-Chef Klingbeil hatte erst am Vortag einen Vorstoß für die rasche Einführung eines Industriestrompreises unternommen, also für spezieller Stromtarife für die Industrie. „Ich fordere, dass wir in Deutschland sehr schnell einen Industriestrompreis kriegen. Das wird helfen, durch eine Phase zu kommen, wo viele energiepolitische Umbrüche sind“, hatte er bei einem Besuch bei Volkswagen in Wolfsburg gesagt. Separate und vergünstigte Tarife für industriell genutzten Strom sollen dazu beitragen, die Energiekosten in vielen Unternehmen zu senken. Deren teils extreme Steigerungen seit dem Beginn des Ukraine-Krieges werden für manche Firmen inzwischen zu einer existenziellen Belastung. Wirtschaftsverbände sehen sie zudem als wachsende Gefahr für die Standorte Deutschland und Europa insgesamt.