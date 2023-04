Wohnungsbau-Tag Verbände warnen vor Desaster auf dem Wohnungsmarkt

Dass die Politik in dieser Situation in den Markt eingreifen muss, steht für Habeck nicht zur Diskussion. „Wohnen ist kein Luxusgut, es ist ein soziales Recht und es muss eingelöst werden“, so der Wirtschaftsminister. Er stellte aber auch klar, dass die Regierung den Schock politisch nicht gänzlich auffangen könne. Dennoch soll die Bauwirtschaft unterstützt werden, zum Beispiel durch Entbürokratisierung in Verbindung mit Baugenehmigungen, erhöhte Gelder für Neubau oder steuerliche Abschreibungen und weitere Gelder für Sanierungen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass man einen Teil des Sanierungsgeldes auch als Zuschuss beim Erwerb von Eigenheimen umwidmen kann“, so Habeck.