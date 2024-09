Landtagswahl Woidke rettet die SPD in Brandenburg - doch die AfD legt zu

Die Strategie ist aufgegangen: Die AfD oder ich - das hat Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes gestellt. Monatelang lag die AfD in Umfragen vorn - kurz vor der Wahl hatte sie noch einen knappen Vorsprung. Dietmar Woidke hat in Brandenburg eine rasante Aufholjagd für die SPD hingelegt.