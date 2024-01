Agrar Wut auf Vizekanzler Habeck - Tumulte am Fähranleger

Nach Polizeiangaben befinden sich bei Ankunft der Fähre bis 300 Menschen an dem Anleger, die Stimmung beschreiben die Beamten als angespannt. „In den sozialen Medien wurden Aufrufe zur Demonstration am Fähranleger Schlüttsiel verbreitet, an welchem Herr Dr. Habeck am Nachmittag eintreffen sollte“, berichtet die zuständige Polizeidirektion Flensburg.