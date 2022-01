Extremismus : Zahl politisch motivierter Straftaten erreicht Rekordwert

2021 ist die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Deutschland stark angestiegen. (Archivbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Berlin In der Pandemie haben sich Menschen radikalisiert, die politisch nicht unbedingt rechts oder links zu verorten sind. Das zeigt auch die Statistik zu politisch motivierten Straftaten.

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland so viele Straftaten mit politischem Hintergrund verübt worden wie in den vergangenen 20 Jahren nicht.