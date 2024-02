Migration Zahlreiche Festnahmen bei Großrazzia gegen Schleuser-Bande

An dem von Europol koordinierten Großeinsatz in mehreren europäischen Ländern beteiligten sich in Deutschland Hunderte Beamte. Zu den etwa 700 Einsatzkräften, die allein im bevölkerungsreichsten Bundesland am Morgen und am Vormittag im Einsatz waren, gehörten den Angaben zufolge auch schwer bewaffnete Spezialkräfte der Bundespolizei. Die mehr als 20 Einsatzorte in NRW befanden sich unter anderem in Düsseldorf, Köln und Detmold.