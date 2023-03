Schlussabstimmung ausgesetzt : Zeit für Vernunft beim Verbrenner-Aus

Werbung für E-Fuels an einer Tankstelle in Stuttgart. Foto: dpa/Tom Weller

Meinung Der Showdown zum Verbrenner-Aus der EU im Jahr 2035 ist ausgesetzt. Nachdem sich die EU-Botschafter zweimal nicht verständigen konnten, ist nun auch die endgültige Entscheidung des Ministerrates verschoben. Damit entsteht die Gelegenheit, von Starrhalsigkeit auf Vernunft umzuschalten.

Die Messer waren gewetzt, um Dienstag übereinander herzufallen, wenn das seit so vielen Monaten feststehende Schicksal der Verbrennerautos, ab 2035 in der EU nicht mehr zugelassen zu werden, wegen der FDP gescheitert wäre. „Ein schwarzer Tag für den Klimaschutz“ hätte es geheißen, „maximale Unzuverlässigkeit Deutschlands“ ebenfalls und sicher auch „Klimakiller FDP“. Die Liberalen sind an dem Schlingerkurs nicht unschuldig. Sie hatten sowohl im Ampel-Koalitionsvertrag als auch bei den Verhandlungen in Brüssel der Formulierung zugestimmt, wonach lediglich „Vorschläge“ für Verbrenner mit klimaneutralen E-Fuels gemacht werden sollten, und die auch nur „außerhalb“ der Fahrzeugflotten. Das war so erkennbar unverbindlich und unwirksam, dass sich jeder fragte, wie die FDP das als Technologieoffenheit verstehen konnte.