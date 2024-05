Josef Schuster Zentralratspräsident äußert Sorge vor Uni-Protesten

Nach einem propalästinensischen und anti-israelischen Protest an der Humboldt-Universität in Berlin hat der Präsident des Zentralrats der Juden vor Zuständen wie an US-Hochschulen gewarnt. „Meine größte Sorge ist, dass die Verhältnisse, die wir den USA sehen, sich auch in Deutschland zeigen werden, da viele Gruppen international vernetzt sind“, sagte Josef Schuster laut Mitteilung. „Erste Anzeichen dafür konnten wir bereits an der HU Berlin sehen.“ Am Freitag hatten rund 150 Menschen in der Nähe der Universität demonstriert.