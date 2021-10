Nach Wahldebakel : Ziemiak: Es geht um die Zukunft der Union

Die CDU will sich neu aufstellen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin Die Kreisvorsitzendenkonferenz der CDU kann eine neue Führung der Partei zwar nicht entscheiden, aber stark beeinflussen. Es gehe um viel, betont der Generalsekretär.

Die Kreisvorsitzenden der CDU haben in Berlin ihre Beratungen über das Debakel bei der Bundestagswahl und die Neuaufstellung der Partei begonnen.

„Es geht um viel“, sagte Generalsekretär Paul Ziemiak am Samstag bei der Ankunft. „Es geht um die Zukunft der Union und wie wir uns aufstellen. Und deswegen freue ich mich auf eine sehr intensive Debatte.“ CDU und CSU hatten mit ihrem Spitzenkandidaten Armin Laschet bei der Wahl am 26. September mit 24,1 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren.

Laschet will den Parteivorsitz abgeben. Er leitet die Konferenz der 326 Kreisvorsitzenden, zu der auch die 27 Bezirksvorsitzenden der CDU eingeladen wurden. Der noch amtierende CDU-Vorsitzende wünschte den wartenden Journalisten bei seiner Ankunft lediglich einen „guten Morgen“, äußerte sich aber nicht weiter zu seinen Erwartungen an das Treffen.

Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann betonte, es gehe jetzt nicht nur um die personelle Neuaufstellung der Partei. „Ebenso wichtig ist, dass wir uns vergewissern, wo wir stehen, was uns zusammenhält - also die inhaltliche Auseinandersetzung, die möglicherweise in den letzten Jahren durch die Regierungsbeteiligung ein stückweit zu kurz gekommen ist.“