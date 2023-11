Bundestag Zu kompliziert? Karlsruhe urteilt zur 2020 Wahlrechtsreform

Das Ergebnis dürfte insbesondere noch für die geplante Wiederholungswahl in Berlin von Bedeutung sein. Denn dort muss in einigen Wahlbezirken die Bundestagswahl von 2021 wegen Pannen am Wahltag möglicherweise wiederholt werden. Auch dazu läuft ein Verfahren in Karlsruhe; am 19. Dezember wird das Urteil gesprochen. Diese Wiederholungswahl müsste eigentlich nach denselben Regeln stattfinden wie die ursprüngliche Hauptwahl. Sollte diese aber nach nicht verfassungsgemäßen Regelungen abgehalten worden sein, stellen sich kniffelige Rechtsfragen für das Prozedere der Wiederholungswahl.