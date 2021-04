Bundesregierung : Zügite Anpassung des Klimaschutzgesetzes angestrebt

Berlin Der Bund muss auf Geheiß des Verfassungsgerichts das Klimaschutzgesetz nachbessern. Verbände drängen die Regierung zum Handeln. Nun soll alles ganz schnell gehen.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Bundesregierung werde alles daran setzen, noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzesvorschlag zu machen. Seibert sprach von einem wegweisenden Urteil. Kernforderungen des Gerichts an die Regierung sollten noch in dieser Legislatur umgesetzt werden. Der neue Bundestag wird am 26. September gewählt.