Opferbeauftragte : Zupke fordert von Firmen Geld für DDR-Zwangsarbeit

Evelyn Zupke, SED-Opferbeauftragte des Bundestags, stellt ihren Jahresbericht vor. Sie fordert weitere Entschädigung für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in der DDR. Foto: Britta Pedersen/dpa

Berlin „Knastware für den Klassenfeind“ - Strumpfhosen und andere Artikel aus der Produktion in DDR-Gefängnissen wurden in westdeutschen Läden verkauft. Wer sie damals vermarktet habe, müsse heute Entschädigung leisten, findet die SED-Opferbeauftragte.

Die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke übt scharfe Kritik an westlichen Konzernen, die früher Waren aus Zwangsarbeit in DDR-Gefängnissen bezogen.

„Es beschämt mich zutiefst, dass im Gegensatz zum schwedischen Möbelkonzern Ikea bis heute keines der größeren westdeutschen Unternehmen, die von Zwangsarbeit profitiert haben, sich dazu bereit erklärt hat, sich an der Unterstützung der Opfer zu beteiligen“, sagte Zupke am Donnerstag in Berlin.