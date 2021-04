Initiative aus der Unionsfraktion : Zuspruch zu Vorstoß für mehr Bundesrechte bei Corona

Berlin Mehrere Unionsabgeordnete um CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen haben die Initiative für eine zügige Änderung der Aufgabenverteilung in der Pandemiebekämpfung ergriffen. Sie wollen, dass der Bund einheitliche Regelungen für ganz Deutschland vorgeben kann.

Einen deutlichen Widerhall hat eine von drei Unionsabgeordneten gestartete Initiative gefunden, mit der das Infektionsschutzgesetz baldmöglichst geändert werden soll, um dem Bund mehr Kompetenzen zu geben. Von hundert Angeschriebenen schlossen sich bis Donnerstagnachmittag 52 Mitglieder der Unionsfraktion einem Vorstoß der beiden Außenpolitiker Röttgen und Johannes Wadephul sowie der Chefin der Gruppe der Frauen, Yvonne Magwas, an. Das Schreiben ging daraufhin an die Fraktionsführung mit dem Appell, unverzüglich einen Gesetzentwurf der Koalition vorzulegen.

In dem unserer Redaktion vorliegenden Schreiben erinnern sie daran, dass Bundestag und Bundesrat mehrfach eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ festgestellt hätten und dass entsprechend nationale Gesetze angepasst worden seien. Vor allem durch das Infektionsschutzgesetz stünden inzwischen „alle notwendigen Instrumente für angemessenes Handeln in der Pandemie“ bereit. Die Entscheidung, von diesen Instrumenten Gebrauch zu machen, liege jedoch derzeit bei den Ländern. Diese hätten in dem Format der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin ein Jahr lang ihr Handeln miteinander abgestimmt. „Zuletzt und andauernd ist aber eine Einigung auf gemeinsames Handeln nicht mehr möglich gewesen“, heißt es weiter. Deshalb müsse diese Lücke geschlossen und neben den Ländern auch der Bund die Möglichkeit bekommen, Corona-Vorgaben per Rechtsverordnung bundesweit einheitlich zu regeln.