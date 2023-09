Rede zur Lage der Europäischen Union Gegensätzliche Erwartungen an Ursula von der Leyen

Zwölf Mal im Jahr wechselt das Europa-Parlament für eine Sitzungswoche von Brüssel nach Straßburg, aber nur einmal im Jahr füllen sich Stadt, Plenarsaal und Presseräume derart wie an diesem Mittwoch: Die gesamte EU-Blase, und nicht nur sie, schaut gespannt, welchen Zustand die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen der Union attestiert. Denn eingebettet in die traditionelle „Lage-der-EU“-Rede sind sämtliche Perspektiven für die Kommissionsarbeit in den nächsten Monaten. Gut 200 Vorhaben stecken noch in der Pipeline. So wollen denn alle Gesetzesarbeiter wissen, was davon bis zu den Neuwahlen Anfang Juni nächsten Jahres noch rechtliche Wirklichkeit in der EU werden soll.