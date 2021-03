Papier der Bundesregierung : Zwei Drittel der Leiharbeitnehmer arbeiten in Niedriglohn-Berufen

Protest der Gewerkschaften gegen Leiharbeit in Berlin. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Knapp zwei Drittel der gut 700.000 Leiharbeitnehmer in Vollzeit arbeiten im Niedriglohnsektor. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 erhielten knapp 62 Prozent aller Vollzeit-Leiharbeitskräfte weniger als 60 Prozent des so genannten Medianlohns aller sozialversicherungspflichtig in Vollzeit Beschäftigten und damit weniger als 2267 Euro brutto im Monat. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine kleine Anfrage der Linken-Fraktion hervor.

Von Birgit Marschall

Der Medianlohn ist die Lohnhöhe, bei der genauso viele Arbeitnehmer weniger wie mehr verdienen, eine Art Durchschnittslohn. Der Anteil von 60 Prozent des Medianlohns ist als Niedriglohnschwelle bekannt.

Im Durchschnitt lag die Bezahlung eines Leiharbeitnehmers um 1.418 Euro oder 41,7 Prozent unterhalb des mittleren Verdienstes eines festangestellten Vollzeitbeschäftigten (3.401 Euro), wie aus dem Papier hervorgeht.

Beschäftigte in der Leiharbeit werden demnach überdurchschnittlich häufig im Niedriglohnbereich entlohnt. Besonders betroffen davon sind laut der Bundesregierung junge Menschen und ausländische Beschäftigte. Allerdings fallen bei der Leiharbeit anders als bei Festangestellten für den leihenden Betrieb zusätzliche Kosten an, denn die entleihenden Unternehmen wollen mitverdienen.

Die Zahl der Leiharbeitskräfte ist im Krisenjahr 2020 drastisch um fast 130.000 gegenüber dem Vorjahr auf rund 700.000 gesunken. Im Vergleich zum Jahr 2016 betrug der Rückgang sogar 32 Prozent, wie aus der Antwort hervorgeht. In dem Zeitraum nahm der Anteil deutscher Leiharbeitskräfte drastisch ab, während der Anteil der ausländischen Beschäftigten anstieg.

Fast die Hälfte der Leiharbeitskräfte mit einem beruflichen oder akademischen Abschluss arbeitet der Antwort zufolge unterhalb ihrer formalen Qualifikation und verrichtet Helfer- und Anlerntätigkeiten. 2019 fanden lediglich 34 Prozent der ehemaligen Leiharbeitskräfte 90 Tage nach Beendigung des Leiharbeitsverhältnisses eine sozialversicherungspflichtige Stelle außerhalb der Leiharbeit, 38 Prozent blieben 90 Tage nach Beendigung eines Leiharbeitsverhältnisses arbeitslos, 21,2 Prozent arbeiteten erneut als Leiharbeitskraft und 6,6 Prozent in einer geringfügigen Beschäftigung.