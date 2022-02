So tickt der russische Präsident : Interview mit Experte Hubert Seipel: „Putin ist kein Verrückter“

Er kennt den russischen Präsidenten Wladimir Putin wie kaum ein anderer: Der Journalist Hubert Seipel begleitete Putin monatelang für eine Dokumentation. Mehrmals im Jahr treffen sich die beiden in Moskau. Seipel ist sich sicher, dass Putin nicht in einer Parallelwelt lebt. Das sei Quatsch.

Herr Seipel, es gibt viele, die halten den russischen Präsidenten für größenwahnsinnig. Ist er das?

Seipel: Das ist eine wunderbar einfache Betrachtung. Das würde nämlich bedeuten, Putin hat keine rationalen Überlegungen. Aber ich kenne ihn. Putin ist kein Verrückter. Es geht um politische Interessen. Auch ihm. Wenn man das anerkennt, sieht die Sache schon ganz anders aus. Nachdem alle Vereinbarungen wie die Minsker-Verträge in den letzten Jahren nicht umgesetzt worden sind, und zwar in keiner Weise, ist er jetzt an dem Punkt angelangt, Militär einzusetzen.

Aus schnöder Enttäuschung?

Seipel: Enttäuschung ist eine emotionale Regung. Das ist bei Putin sicherlich der Fall. Er neigt aber nicht zur Sentimentalität. Putin hat im Laufe der Zeit gesehen, dass die NATO entgegen ihrer Versprechungen immer weiter gewachsen ist. Putin ist in der Sowjetunion groß geworden, er hat in den 1990er Jahren den Zerfall dieses riesigen Reiches gesehen. Er hat am Anfang auf den Westen gebaut. 2007 hat er dann erstmals gesagt, man könne nicht so tun, dass man freundschaftlich verbunden sei während die NATO sich ausdehnt. Seine Angst, attackiert zu werden, ist groß. Die muss man nicht teilen. Aber in Putins Welt ist das eine reale Vorstellung.

Gibt es Leute in seinem Umfeld, die ihm noch Paroli bieten?

Seipel: Es gibt eine Handvoll von Menschen, die sehr offen mit ihm reden. Wer aber 20 Jahre Präsident ist, bei dem gibt es wie bei jedem anderen auch Leute, die einem sehr oft nach dem Mund reden. Putin ist nicht der Alleinherrscher, wie immer behauptet wird. Es gibt schon seit einigen Jahren eine wachsende Tendenz im Kreml zu sagen, der Zerfall der Sowjetunion, die Deutsche Einheit, das alles hat sich nicht gelohnt, wir müssen mehr Härte zeigen.

Andere sagen, Putin lebe in einer Parallelwelt.

Seipel: Das ist Quatsch. Er sitzt nicht als Alleinherrscher im Kreml, der nicht mehr zuhört; ein kleiner Mann, der endlich mal auf Weltniveau etwas erleben will. Das sind Projektionen. Da muss man vorsichtig sein. Wenn man den Gegner emotional zum Verrückten erklärt oder zum Autisten, dann setzt man ihn herab und nimmt nicht ernst, was er sagt. Wir die Guten, die Bösen im Kreml. Das ist zu einfach. Stigmatisierungen helfen in der Politik auch nicht weiter.

Wie tickt Putin dann?

Seipel: Bei seinen letzten Auftritten wirkte er sehr angefasst. Die Sprache, die er verwendet hat, belegt dies. Putin hat aber mehrere Facetten. Er ist sehr schnell im Kopf, kann durchaus sehr witzig sein. Wenn er nichts sagen will, kann er die Farbe der Tapete annehmen. Putin hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Angela Merkel. Er lässt sich auch ungern in die Karten gucken.

Wie muss man jetzt mit ihm umgehen – was erwartet er?

Seipel: Putin wird jetzt das durchziehen, was er sich vorgenommen hat. Die entscheidende Frage wird sein, reicht ihm das oder nicht. Ich glaube, es wird ihm reichen. Da ist Putin Realist. Die Kosten werden ihm zu hoch sein. In jeder Beziehung. Er schafft jetzt Fakten und auf Grundlage derer wird er dann verhandeln wollen. Was wir gerade erleben, ist allerdings auch ein Versagen von Diplomatie.

Haben Sie noch Kontakt zu Putin?