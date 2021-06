Pflege : Wenn die Pflege unbezahlbar wird

Pflegebedürftige bei der Körperpflege zu unterstützen, erfordert Wissen und Feingefühl. Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Trier Immer mehr Pflegebedürftige in Heimen sind auf Sozialhilfe angewiesen. Ihre Rente und die Zuschüsse aus der Pflegekasse reichen nicht aus, um die Kosten zu zahlen.

Der Anteil, den Pflegebedürftige oder deren Angehörige für die Pflege in Heimen aus eigener Tasche bezahlen müssen, wird beschönigend Pflegelücke genannt. Im vergangenen Jahr hat diese Pflegelücke im Bundesdurchschnitt erstmals die Marke von 2000 Euro monatlich überschritten. Das geht aus Berechnungen der Finanzberatungsgruppe Plansecur und aus Zahlen der Krankenkassen hervor. Im Schnitt beträgt die finanzielle Belastung eines Pflegebedürftigen in der stationären Pflege 2068 Euro. Vor drei Jahren lag der Anteil im Schnitt bei 1751 Euro. In Rheinland-Pfalz betrug der Eigenanteil zum Stichtag 1. Januar nach Angaben der Krankenkasse Barmer 2134 Euro. 2019 lag die finanzielle Belastung für Pflegebedürftige in Heimen in Rheinland-Pfalz noch bei 1969 Euro.

Im Grunde genommen sei der Eigenanteil noch höher, sagt Barmer-Landeschefin Dunja Kleis. Zu den Kosten für Unterbringung und Verpflegung, Investitionen und Personal komme in Rheinland-Pfalz auch noch ein Beitrag für die Ausbildung in den Pflegeberufen hinzu. Dieser variiere je nach Pflegeheim. „Im Landesdurchschnitt beträgt er etwa 127 Euro pro Pflegeheimbewohner.“

Daher liege die tatsächliche Gesamtbelastung für die Pflegeheimbewohner in Rheinland-Pfalz im Schnitt bei 2261 Euro im Monat. Laut Barmer mussten Pflegeheimbewohner im Jahr 2018 in Trier im Schnitt 2096 Euro aus eigener Tasche zahlen, in Trier-Saarburg 1955 Euro, im Eifelkreis 1922, im Vulkaneifelkreis 1705 und in Bernkastel-Wittlich 1841 Euro.

Tatsächlich dürfte der Eigenanteil für die meisten Pflegebedürftigen aber deutlich höher sein. Die Zuzahlungen hängen nämlich von der Höhe der Leistungen der Pflegeversicherung ab.

Diese wiederum unterscheiden sich je nach Pflegebedürftigkeit. Diese wird in fünf verschiedenen Pflegegraden beurteilt. Die Pflegekasse zahlt zwischen 125 Euro bis 2005 Euro. Laut Landesregierung beträgt der Gesamteigenanteil zwischen 2370 Euro bei Pflegegrad 1 und 2050 Euro bei den Pflegegraden 2 bis 5.

Bei immer mehr Pflegebedürftigen reichen Rente und Zuschüsse aus der Pflegekasse nicht mehr aus, um den Eigenanteil zu finanzieren. Dann muss das Sozialamt einspringen. Experten gehen davon aus, dass ein Drittel der Pflegeheimbewohner auf Sozialhilfe angewiesen ist. Die Behörde holt sich allerdings einen Teil der Kosten wieder zurück – und zwar von den Kindern der Pflegebedürftigen. Die Kinder sind laut Gesetz ihren Eltern gegenüber unterhaltspflichtig.

Experten warnen, dass es zu weiteren Steigerungen in der Eigenbeteiligung kommen wird. Grund dafür ist, dass sich in den vergangenen Jahren die Pflegeheimkosten jedes Jahr um neun bis zehn Prozent erhöht haben. Das liegt vor allem an höheren Personalkosten und stark gestiegenen Investitionskosten. Darunter fallen etwa Kosten für Neubauten, Instandhaltung, Renovierung oder technische Ausstattung. In Rheinland-Pfalz müssen Bewohner der Heime diese Kosten voll tragen.

Auch durch die von der Bundesregierung auf die Schiene gesetzte Pflegereform, die in der vergangenen Woche den Bundesrat passiert hat, werden die Bewohner nicht bei den Investitionskosten entlastet. Durch die Reform soll nämlich nur der Eigenanteil bei den Pflegekosten um mehrere Hundert Euro sinken können. Heimbewohner sollen ab 1. Januar 2022 neben den Zahlungen der Pflegekasse einen neuen Zuschlag bekommen. Mit längerer Pflegedauer soll der Zuschlag steigen. Der Eigenanteil für die reine Pflege, der in Rheinland-Pfalz im Schnitt bei 795 Euro liegt, soll damit im ersten Jahr im Heim um fünf Prozent sinken, im zweiten Jahr um 25, im dritten um 45 und ab dem vierten Jahr um 70 Prozent.

Eine Beispielrechnung zeigt, was dies bedeuten würde, wenn der Eigenanteil für die Pflege 911 Euro beträgt. Die Entlastung läge ab dem 1. Monat bei 45 Euro. Bei mehr als zwölf Monaten soll der pflegebedingte Eigenanteil um 228 auf 683 Euro sinken. Die Entlastung steigert sich auf 638 Euro bei mehr als 36 Monaten: Dann soll der pflegebedingte Eigenanteil nur noch bei 273 Euro liegen – dazu kommen unverändert Kosten unter anderem für Unterkunft und Verpflegung, so dass das gesamte Heimentgelt in dem Beispiel bei 1510 Euro liegen würde.

Barmer-Landeschefin Kleis kritisiert, dass durch die Reform Pflegebedürftige und ihre Angehörigen kaum nennenswert entlastet werden. Auch der Präsident der rheinland-pfälzischen Pflegekammer, Markus Mai, sagte kürzlich unserer Redaktion, dass auch nach Inkrafttreten der Reform weiterhin privates Vermögen für Pflege aufgezehrt werde. Mai forderte, die Pflegekosten zu deckeln und einen konkreten Eigenanteil bei der Pflegeversicherung vorab festzulegen. Auch Kleis fordert eine finanzielle Entlastung der Pflegebedürftigen. Dabei hat sie vor allem den Eigenanteil bei den Investitionskosten im Auge. Das Land müsse diese wieder stärker fördern, so wie das bis Ende 2002 der Fall gewesen ist. Die CDU-Fraktion im Landtag hat nun wieder ihren Antrag aus dem Jahr 2019 auf eine Investitionskostenförderung für Pflegeheime erneuert. Vor zwei Jahren wurde der Antrag mit der Mehrheit der Ampelkoalition im Parlament abgeschmettert. Die CDU forderte damals einen Zuschuss von zehn Millionen Euro vom Land. Laut Berechnungen der Barmer würden die Heimbewohner dadurch um 22 Euro im Monat entlastet. Die Barmer verlangt, dass die Landesregierung die Investitionskosten mit 16 Millionen Euro fördert.

Doch die Landesregierung winkt ab. Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) sagte unserer Redaktion, dass die Förderung von Investitionkosten nicht auf der Agenda der Ampelkoalition stünde.