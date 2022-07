Live-Ticker : Ukraine-Krieg: Chefankläger des Weltstrafgerichtes fordert strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen

Anwohner in Lyssytschansk stehen an, um humanitäre Hilfe neben einer Ausstellung erbeuteter ukrainischer Panzer und Waffen zu erhalten. Man sieht sie durch ein von Kugeln zerbrochenes Fenster. Das Gebiet steht unter der Kontrolle der Regierung der Volksrepublik Luhansk im Osten der Ukraine. Dieses Bild wurde während einer vom russischen Verteidigungsministerium organisierten Reise aufgenommen. Foto: dpa/Uncredited

Liveblog Der Chefankläger des Weltstrafgerichtes, Karim Khan, hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, sich für die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine stark zu machen. Bei der russischen Seeblockade ukrainischer Getreideexporte scheint ein Ausweg in Sicht. Die aktuellen Meldungen zum Ukraine-Krieg im Live-Ticker:

Der Chefankläger des Weltstrafgerichtes, Karim Khan, hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, sich für die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine stark zu machen.

Das Recht dürfe keine zweitrangige Rolle spielen, sagte Khan bei der Eröffnung einer internationalen Konferenz zur Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine in Den Haag. „Das Recht kann kein Zuschauer sein.“

Hilfe für die Menschen in der Ukraine: Von Spenden bis zu Unterkünften - So können Sie helfen

Unterstützung : Hilfe für die Menschen in der Ukraine: Von Spenden bis zu Unterkünften - So können Sie helfen

Ukraine-Konflikt: Alle Infos in unserem Dossier

Service : Ukraine-Konflikt: Alle Infos in unserem Dossier

Der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra bekräftigte die Notwendigkeit einer gemeinsamen Strategie. Angesichts der Berichte über Vergewaltigungen, Morde und Folter sei Handeln geboten. Mehr als 30 Minister und Ankläger Europas sowie anderer westlicher Staaten beraten in Den Haag über gemeinsame Strategien, Kriegsverbrechen in der Ukraine strafrechtlich zu verfolgen. Die Konferenz wurde von der EU-Kommission, dem niederländischen Außenministerium und dem Ankläger des Internationalen Strafgerichtshof einberufen.

Selenskyj sieht Fortschritte in Verhandlungen zu Getreide

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stehen die Chancen gut, dass die blockierten Getreideexporte bald freigegeben werden. „Die ukrainische Delegation hat mir mitgeteilt, dass es einige Fortschritte gibt“, sagte er in seiner Videoansprache am Mittwoch zu den gestrigen Verhandlungen in der Türkei über die Aufhebung der Seeblockade ukrainischer Häfen durch die russische Marine.