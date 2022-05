Politik : Lambrecht nahm Sohn in Regierungshubschrauber mit – Ministerium weist Kritik zurück

Berlin Verteidigungsministerin Lambrecht reiste zu einem Truppenbesuch mit ihrem Sohn in einem Hubschrauber der Bundesregierung. Danach ging es weiter in den Urlaub auf Sylt. Das Ministerium weist die Kritik daran zurück.

Das Verteidigungsministerium (BMVg) hat Kritik an einer Mitreise des Sohns von Ressortchefin Christine Lambrecht (SPD) aus Berlin nach Norddeutschland zurückgewiesen. Die Ministerin habe den Mitflug in einem Regierungshubschrauber beantragt und „die Kosten gemäß der Richtlinie zu 100 Prozent übernommen“, sagte ein Sprecher am Montag in Berlin. Der Flug sei am 13. April vom Dienstsitz in Berlin aus gestartet und habe zu einem Truppenbesuch nach Ladelund in Schleswig-Holstein geführt.