Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: 50 Zivilisten aus Stahlwerk in Mariupol gerettet

Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: 50 Zivilisten aus Stahlwerk in Mariupol gerettet

Archivbild: Dieses im März 2022 von der ukrainischen Armee veröffentlichte Handoutbild aus Drohnenaufnahmen soll einen Angriff auf eine russische Panzerkolonne in der Nähe von Brovary im Nordosten von Kiew zeigen. Foto: dpa/Alexei Alexandrov

Liveblog Unter Vermittlung der Vereinten Nationen sind aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol weitere Zivilisten evakuiert werden. Selenskyj lädt Scholz für den 9. Mai ein. Die Entwicklungen im Überblick. Mehr zum Thema und den Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind weitere 50 Zivilisten gerettet worden. Das teilten sowohl die ukrainische als auch die russische Seite am Freitagabend mit. Die Menschen, unter ihnen elf Kinder, seien Vertretern der Vereinten Nationen und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz übergeben worden, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Moskau. Zuvor hatten staatliche russische Nachrichtenagenturen bereits über die Evakuierung von Dutzenden Zivilisten aus Azovstal berichtet