Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg - Moskau: Alle Kämpfer in Asow-Stahlwerk in Mariupol haben sich ergeben

Ukraine, Mariupol: Rauch steigt während des Beschusses aus dem Stahlwerk Azovstal in Mariupol auf. Foto: dpa/Alexei Alexandrov

Liveblog In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol haben sich nach russischen Angaben nun alle Kämpfer in dem belagerten Stahlwerk Azovstal ergeben. Alles Wichtige rund um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in unserem Liveticker.

Die verbliebenen ukrainischen Verteidiger des von russischen Truppen eingeschlossenen Stahlwerks in der Hafenstadt Mariupol haben erstmals öffentlich ihre Kapitulation eingestanden. „Die Armeeführung hat den Befehl gegeben, die Verteidigung der Stadt einzustellen“, sagte der Kommandeur des umstrittenen Nationalgarderegiments „Asow“, Denys Prokopenko, in einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft. Damit sollten Leben und Gesundheit der Soldaten der Garnison geschützt werden.Die

Alles Wichtige im Ticker: