Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Die aktuelle Lage am Mittwoch

Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Die aktuelle Lage am Mittwoch

Ebrahim Raisi, Präsident des Iran, begrüßt Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, während einer Begrüßungszeremonie im Saadabad-Palast. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan ist für ein Gipfeltreffen mit seinen russischen und iranischen Amtskollegen, Putin und Ebrahim Raisi, in Irans Hauptstadt Teheran gelandet Foto: dpa/-

Liveblog Kremlchef Putin warnt Europa vor einer Senkung der russischen Gaslieferungen. In der Ukraine baut Präsident Selenskyj derweil den Sicherheitsapparat um. Die aktuellen Meldungen zum Ukraine-Krieg im Live-Ticker:

Kremlchef Wladimir Putin warnt Europa vor weiter sinkenden Gaslieferungen aus Russland. Sollte die in Kanada reparierte Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 nicht bald in Russland ankommen, werde die tägliche Liefermenge noch stärker fallen, sagte er laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass bei einem Treffen in Teheran.